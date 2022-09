Stiri pe aceeasi tema

- Taekwon-do ITF LA LOT… Ca urmare a rezultatelor bune din acest an, 8 sportivi ai clubului „Liga de Est” Vaslui vor face parte din lotul Romaniei pentru Cupa Mondiala de Taekwon-do ITF, care va avea loc in Slovenia, la Koper, in perioada 1-9 octombrie. Este vorba despre seniorii Mircea Hondru, Andrei…

- GRAV…Accidentul a avut loc, aproape de pranz, la trecerea de linie ferata din apropiere de Gara Rosiesti, la intersectia dintre calea ferata si DJ 244A. Un autoturism in care se aflau doua tinere, una de 31 de ani si cealalta de 28 de ani, nu au acordat prioritate de trecere trenului InterRegio ce se…

- LA MUSTAȚA… CSM Vaslui debutat cu stangul in Liga Zimbrilor, echipa lui Bogdan Pralea fiind invinsa de Steaua București la ultima faza a meciului, scor 31-32. Portarul Vasluiului, Valentin Petrila, considera ca echipa a facut tot ce a putut pentru a obține un rezultat pozitiv. Valentin Petrila, unul…

- CREȘTERI… Consilierii județeni au votat majorarea tarifelor la apa și canalizare, cele doua servicii prestate, in prezent, de catre Aquavas Vaslui. Astfel, aceste majorari ar putea incepe de anul viitor. Conform deciziei luate de catre conducerea județului, in 2023 tariful la apa ar putea crește cu…

- ACTIVITATI…Incepute, la nivel national, de o buna bucata de timp, campaniile politistilor „Vacanta in siguranta” si „Dincolo de aparente” se bucura de un real succes si de o participare numeroasa, atat din partea celor mici, cat si a tinerilor sau adolesentilor. De data aceasta, activitatile cuprinse…

- Statul major al Fortelor Navale a oferit primele explicatii cu privire la incidentul petrecut in timpul oficierii slujbei religioase de catre IPS Teodosie. Slujba oficiata de IPS Teodosie in cadrul ceremoniilor prilejuite de Ziua Marinei Romane a fost oprita brusc inainte de a se termina. Organizatorii…

- AȘA DA!… In data de 06 august a.c. prezența in locul potrivit și la momentul oportun a polițiștilor locali, buna cooperare dintre instituții, la care se aduga și sprijinul cetațenilor, a dus la salvarea vieților a doi oameni. Concret, in jurul orei 10,30, un polițist local și colega sa, aflați in zona…

- NOAPTEA, CA HOȚII… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui cetațean roman care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea acest drept. Astfel, in data de 23 iulie…