- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…

