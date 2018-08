"In cadrul programului de constructie de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, program coordonat de ANL, in acest an au fost receptionate 461 de unitati locative in valoare de 75 milioane de lei in judetele Caras-Severin, Constanta, Harghita, Maramures si Vrancea. In acelasi program, mai avem in executie inca 2.106 unitati locative, dintre care 217 au un grad de executie de peste 95%, acestea aflandu-se in judetele Brasov, Gorj, Braila, Calarasi si Suceva", a afirmat Paul Stanescu la prezentarea bilantului de activitate al ministerului.

El a mentionat si finalizarea a 34 de…