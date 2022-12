Sute de ucraineni fug din Herson, considerat cel mai bombardat oraș de către ruși în perioada sărbătorilor Sute de oameni fug disperați din orașul ucrainean Herson, dupa ce bombardamentele rusești constante in perioada sarbatorilor le-au facut viața insuportabila, scrie BBC. Atacurile invadatorilor vin dupa mai multe saptamani dupa ce armata ucraineana a reușit sa elibereze orașul. Doar luna trecuta, Herson-ul era plin de voie buna și de oameni jubilanți dupa ce a […] The post Sute de ucraineni fug din Herson, considerat cel mai bombardat oraș de catre ruși in perioada sarbatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

