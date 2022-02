Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- Reprezentantul Rusiei la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins avertismentele SUA potrivit carora țara sa este pe cale sa atace Ucraina. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici saptamana viitoare, nici in saptamana…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…