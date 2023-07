Iata comunicatul autoritaților din Romania:Pana la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Atena nu au fost primite solicitari de asistența consulara in legatura cu incendiul aflat in curs de desfașurare in insula Rodos și care a afectat mai multe locații turistice. Reprezentanții misiunii diplomatice au fost contactați la numarul de telefon de urgența de mai multe persoane aflate in zonele afectate de incendiu, care au informat ca numarul cetațenilor romani aflați in zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30, toate persoanele aflandu-se in afara oricarui pericol.Potrivit informațiilor…