- Una dintre cele trei rute principale spre varful Muntelui Rinjani din insula indoneziana Lombok a fost degajata, dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,4 produs duminica a izolat sute de turisti pe versantii vulcanului, a precizat luni autoritatea care administreaza parcul national, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a elogiat, marti, intalnirea sa din ajun de la Helsinki cu presedintele rus, Vladimir Putin, incercand totodata sa discrediteze perceptia larg raspandita ca ziua petrecuta in Finlanda alaturi de omologul sau rus a fost in detrimentul SUA, relateaza Reuters.…

- Presedintele Donald Trump a sustinut luni ca are incredere in serviciile de informatii americane, pe care le contrazisese cu cateva ore mai devreme prin afirmatiile facute la intalnirea de la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza Reuters, preia Agerpres."Asa cum am spus…

- Presedintele american, Donald Trump, a sugerat luni ca Beijingul ar putea sa incerce sa impiedice eforturile de dezarmare nucleara a Coreei de Nord dar a adaugat ca este increzator ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va respecta un acord la care cei doi au ajuns luna trecuta, scrie Reuters. „Sunt…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a pretins, joi, scuze din partea unui sef care a decis anularea serialului "Roseanne" din cauza unui mesaj rasist publicat de protagonista show-ului pe Twitter, citand stirile negative despre el care au fost difuzate de acest trust, scrie Reuters,…

- Pilotii Brussels Airlines, subsidiara a companiei aeriana germana Lufthansa, vor fi in greva in 14 si in 16 mai, din cauza conditiilor de munca si a salariilor. Sindicatul pilotilor a informat oficial operatorul aerian belgian de intentia de a declansa miscarea de protest, transmite Reuters.…

- UPDATE: Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc aprins in timpul unei sarbatori a comunitatii evreiesti din nordul Londrei, a anuntat joi politia din Hackney, relateaza Reuters. 'Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc mare aprins ca parte a traditiei in timpul unei…