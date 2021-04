Sute de turiști, așteptați să schieze de Paște la Rânca Sute de turiști sunt așteptați de sarbatorile pascale la Ranca pentru a schia sau pentru a lua lumina de la Biserica aflata la cota 1.650. An de an, exista turiști care prefera sa fie la munte, in zona Ranca, de Paște, pentru a se bucura in liniște de sarbatori. De peste un deceniu și jumatate, in stațiunea montana este disponibila și o Biserica pentru credincioși, astfel incat sarbatorile sa fie la fel ca acasa. Un preot se va afla și in acest an de Paște in zona turistica montana și va oficia o slujba la cota 1.650. Credincioșii vor putea sa ia atat lumina Invierii, cand și paștile pregatite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

