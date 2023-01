Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 ianuarie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Turda au derulat activitați de prevenire și combaterea a evenimentelor negative in mediul rural, menite sa sporeasca siguranța tuturor participanților la trafic. Astfel, in intervalul orar 11.00…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marți, 10 ianuarie, dupa intalnirea cu distribuitorii de medicamente, ca in Romania nu este o criza de paracetamol si ibuprofen. El spune ca aici sunt fabrici de medicamente care produc in tara noastra aceste substante si exista atat variantele pentru…

- Pe parcursul ultimelor luni, un numar de 20 de tineri regizori din Comunitatea Urbana Arieș și-au format competențe de filmare, narațiune prin film, videografie și editare video – competențe dezvoltate atat intr-o maniera teoretica, cat și practica, care le cresc pe viitor angajabilitatea și care ii…

- Interpretul de muzica populara, Mihai Trif, va veni la Turda sa colinde. Aseara, el a fost prezent pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. ”Dragilor, pe 22 Decembrie ma intorc la Turda, vreau sa ne așezam langa brad, sa bem un vin fiert, sa mancam o placinta cu varza și de știm și [...]…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Luna, la volan, deși nu deținea permis de conducere. Acesta a fost oprit ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 14:35, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei din Turda.…

- Vineri a avut loc o acțiune de amploare a polițiștilor turdeni in comunele arondate in cadrul unei acțiuni de tip „Blitz”. Polițiștii rutieri din Turda au dat amenzi in valoare de 40.000 de lei! Au fost legitimate 137 de persoane, controlate peste 130 de autovehicule. La data de 11 noiembrie a.c., in…

- Turda este casa noastra, Turda este pentru toți cei care iubesc acest oraș “acasa”, un oraș istoric, un oraș frumos cu oameni buni și gospodari, Turda noastra draga pe care o purtam in suflet și ii ducem mereu dorul oriunde am fi. Faptul ca cineva ne numește o comunitate eșuata denota lipsa de respect…

- Președintele clubului AHC Potaissa Turda, Flaviu Sasaeac, a reușit sa anuleze suspendarea primita din partea Comisiei Centrale de Disciplina, din data de 4 octombrie 2022, prin care a fost suspendat din activitatea sportiva pentru o perioada de 3 luni (fara drept de a mai sta pe banca tehnica a echipei).…