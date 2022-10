Polițiștii și procurorii DIICOT au lansat miercuri dimineața una dintre cele mai mari acțiuni naționale impotriva traficanților de droguri și a traficanților de persoane. Conform primelor informații este vorba de 50 de acțiuni DIICOT ce se desfașoara in paralel, la nivel național. Sunt puse in executare peste 300 de mandate de percheziție, fiind cautate nu mai puțin de 237 de persoane, suspectate de implicare in traficul cu stupefiante. De asemenea, politistii si procurorii fac 13 actiuni operative pentru combaterea pornografiei infantile, traficului de persoane si minori, urmand a fi puse in…