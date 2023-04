Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii ies in strada in Capitala și in mai multe orașe din țara, nemulțumiți ca nu se gasesc soluții la problemele și dezechilibrele grave provocate de afluxul de cereale din Ucraina. Agricultori din mai bine de 20 de județe cer ca ucrainenii sa nu mai beneficieze de scutiri de taxe. In acelasi timp,…

- Protestul național inițiat de FAPPR – Mandru ca sunt fermier prinde contur și in Vama Siret acolo unde fermierii de la Asociația Granarii au raspuns apelului la unitate, se mobilizeaza chiar la aceasta ora și infrunta vremea rea pentru a-și face auzita vocea. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/04/VID-20230407-WA0014.mp4…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri pe fondul cresterii furiei fermierilor din tara sa din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Reuters.

- Mai multe asociatii ale fermierilor s-au plans ca produsele agricole romanesti sunt blocate in silozuri sau magazii pentru ca mijloacele de transport pentru alimente sunt folosite pentru marfa care vine din Ucraina si au cerut compensatii de minimum 100 euro pe tona pentru produsele blocate.

- Uniunea Europeana a prelungit, luni, pana la 15 septembrie sanctiunile pe care le-a impus persoanelor si entitatilor ruse pentru anexarea ilegala a Crimeei si invazia din Ucraina, masuri care-l includ si pe Vladimir Putin.

- Doua drumuri nationale sunt blocate circulatiei la aceasta ora, din cauza conditiilor meteo si a efectelor vremii. Sunt si cateva drumuri cu trafic restrictionat pentru vehiculele de tonaj ridicat. Pe alte drumuri nationale din mai multe judete ninge si se circula in conditii de iarna. Manevrele sunt…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au avut sambata intervenții in 60 de localitați din 16 județe și in București, afectate de vremea severa. Patru femei gravide, care au ramas blocate in mașini, au fost preluate și duse la

- Restrictiile de circulatie de la Pasajul Doamna Ghica au fost decalate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care nu au permis desfasurarea lucrarilor planificate pentru saptamana 9-13 ianuarie, informeaza Primaria Capitalei.