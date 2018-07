Sute de tineri au stat la rand ca sa se inscrie la Academia de Politie: Salariul e primul avantaj

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de candidati au stat la rand, marti, la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti pentru a se inscrie la o facultate din cadrul acesteia. Tinerii spun ca au ales o cariera in politie deoarece considera ca locul de munca in domeniu este stabil si salariul este unul care-i incanta.

- Sute de candidați au stat la rând, marți, la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București pentru a se înscrie la o facultate din cadrul acesteia. Tinerii spun ca au ales o cariera în poliție deoarece considera ca locul de munca în domeniu este stabil și salariul este…

- Inscrierile la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti incep, marti, instituția avand disponibile, pentru concursul din acest an, 855 de locuri libere. Admiterea are loc pe baza unui concurs, scrie Mediafax.Astfel, inscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și…

- Un echipaj format din prof.univ.dr. Marin Chirazi, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, si Iulian Andon, student la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti va strabate cu un caiac traseul Amsterdam – Constanta.

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta recruteaza si selectioneaza candidati pentru sesiunile de admitere 2018 si ianuarie 2019, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, dupa cum urmeaza: • Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti: – Facultatea de Jandarmi…

- Tinerii giurgiuveni interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie incepand de astazi pentru sesiunea de admitere 2018 in unitațile de invațamant cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști in domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare…

- Tinerii giurgiuveni interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie incepand de astazi pentru sesiunea de admitere 2018 in unitațile de invațamant cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști in domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare…