Sute de tinere au făcut întreruperi de sarcină în 2021 Sanatatea reproducerii definita ca fiind o buna stare fizica, mentala și sociala și nu doar absența bolii sau a infirmitații, in toate aspectele referitoare la sistemul reproducator și la funcțiile și procesele acestuia, se refera la faptul ca oamenii sunt capabili sa aiba o viața sexuala satisfacatoare și sigura și ca au capacitatea de a se reproduce și libertatea de a decide cu privire la viața lor sexuala. In perioada 2011-2019, Romania se situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul nașterilor inregistrate la adolescente. Acest aspect este unul complex, ale carui… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

