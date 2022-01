Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 32 de ani, Timișoara devenea primul oraș din Romania liber de comunism. „Azi in Timișoara, maine in toata țara” a fost un slogan care a trezit o țara la realitate, iar Revoluția schimba regimul opresiv de atunci. Și tot de atunci, in fiecare 20 decembrie, sirenele din Piața Victoriei ne aduc…

- Timișoara a celebrat momentul in care a devenit primul oraș liber de comunism fara sunetul sirenelor din Piața Victoriei. Au fost singurele care nu au funcționat la ora 12, atunci cand trebuiau sa fie activate pentru a le reaminti timișorenilor ca in urma cu 32 de ani orașul lor devenea primul oraș…

- O coroana saracacioasa, din partea TUTUROR autoritaților, a fost depusa cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Bistrițenii s-au aratat dezgustați și rușinați. CUM explica autoritațile acest …gest: Ziua de 1 Decembrie a fost așteptata cu sufletul la gura de bistrițeni. Se anunțase o ceremonie și, cu mic, cu…

- Cateva persoane s-au strans, din nou, vineri seara, in Piața Victoriei din Timișoara pentru a protesta. In primul rand, protestatarii sunt impotriva restricțiilor impuse de autoritați celor nevaccinați și nu doar acestora, dar și impotriva altor aspecte din viața romanilor in prezent. Se vorbește despre…

- Prin Decizia luata in cadrul Nucleului de Vaccinare din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, a fost initiata functionarea unui nou Centru de vaccinare, amplasat in Caminul Studentesc C12 din campusul studentesc timisorean, apartinand Universitatii de Vest din Timisoara.

- Primaria Municipiului Ploiești deruleaza, astazi, lucrari pentru efectuarea marcajelor rutiere la nivelul trecerilor de pietoni, situate pe B-dul Republicii, pe tronsonul dintre Piața Eroilor și Piața Victoriei. Astfel, se va bloca temporar accesul autovehiculelor pe cate o banda de circulație,…

- Aproape toate județele sunt in zona roșie Centru de vaccinare anti-Covid din București. Foto arhiva : Razvan Stancu. Aproape toate județele sunt în zona roșie cu peste trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, doar cinci sunt sub acest prag: Covasna, Gorj, Harghita, Mureș și Vrancea.…

- Un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilitați din județ se va construi, in doi ani, in zona Complexului Studențesc. Investiția se ridica la 10,6 milioane de lei. Aici vor veni peste 300 de copii și adolescenți.