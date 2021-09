Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul #Ambrozia – un „dușman” al sanatații, politistii locali au desfașurat acțiuni pediodice, punctuale, pentru identificarea terenurilor și a proprietarilor/administratorilor acestora pe care se creste ambrozie, a anuntat miercuri Politia Locala Craiova pe pagina sa de Facebook . Conform Legii…

- Mai multe persoane de pe raza municipiului Constanta, ce au aruncat gunoi pe domeniul public, in alte locuri decat in cele special amenajate, au fost identificate si sanctionate de catre politistii localiVedem pe strazi gunoaie de tot felul. Angajatii primariei si cei ai firmei de salubrizare strang…

- Pana in prezent, Poliția Locala Oradea a emis un numar de 334 de somații pentru 715 terenuri infestate cu ambrozie. Oamenii legii le-au adus la cunoștința deținatorilor de terenuri ca au obligativitatea eliminarii acestei plante.

- Iubim sfarșitul verii, cand canicula se mai domolește, iar timpul se spune ca ste oprește in loc intre cele doua sarbatori ale Sfintei Maria (15 august-8 septembrie), cand frunzele copacilor incep sa se ingalbeneasca dar nu cad, iar aerul curat și perisajele multicolore pe care natura ni le ofera cu…

- In ultimii ani tot mai mulți romani ajung sa faca alergii din cauza unei banale plante. Ambrozia, considerata o buruiana, poate provoca probleme de sanatate, mai ales celor mai sensibili. Autoritațile au tot incercat sa rezolve aceasta problema. Au incercat sa o distruga, dar ambrozia tot apare, mai…

- Actiune desfasurata de Sectia 5 Politie. Amenzi in valoare totala de 18.000 de lei. La data de 29 iunie, in intervalul orar 09.00 13.00, politisti din cadrul Sectiei 5 au desfasurat o actiune pe linia verificarii respectarii prevederilor Legii 333 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor…

- Ambrosia artemisiifolia (ambrosia), cunoscuta cu denumirea populara de „iarba de paragina”, „iarba parloagelor” sau „floarea pustei” este una dintre cele mai problematice „buruieni” din Romania, fiind recunoscuta ca un declansator de reactii alergice in randul tot mai multor persoane. Planta are un…

- Aproape 50 de amenzi au fost date in ultima vreme de agenții Poliției Locale Timișoara in Campusul Universitar. Au fost sancționați, printre alții, cerșetorii și cei care au facut scandal. Dar probleme sunt in zona și cu mașinile parcate anapoda. „In ultima perioada, polițiștii locali au aplicat in…