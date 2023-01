Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a susținut un nou discurs pro rus, care a dat naștere la ingrijorari in randul liderilor europeni. Acesta a afirmat ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau și spera ca nu vor intra pana la gat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

Armata americana va extinde programul de pregatire a militarilor ucraineni in Germania, a anunțat Pentagonul, conform Sky News.

- Grupul de rebeli care planifica o lovitura de stat in Germania dorea sa recruteze mai mulți soldați de elita decorați de SUA sau NATO și ofițeri de poliție pentru formațiunea lor, relateaza publicația germana Spiegel, potrivit unor surse apropiate de ancheta. Fii la curent cu cele mai noi…

- Administratia Biden ia in considerare o extindere considerabila a instruirii pe care armata americana o furnizeaza fortelor ucrainene, inclusiv antrenarea a pana la 2.500 de soldati ucraineni pe luna la o baza americana din Germania, au declarat pentru CNN mai multi oficiali americani. Daca va fi…

- Parlamentul german va defini drept „genocid” foametea provocata in urma cu 90 de ani de regimul stalinist in Ucraina, Holodomor, care astazi capata o noua rezonanta in contextul invaziei ruse, relateaza vineri AFP.

Programul UE anti-Rusia: Mii de militari ucraineni vor fi formați de Germania și Spania, pe teritoriile lor Ministrii apararii din Germania si Spania si-au anuntat, marti, proiectele de formare a mii de militari ucraineni in cadrul programului UE pentru sustinerea ripostei Kievului impotriva Rusiei.

Uniunea Europeana a lansat cea mai mare misiune de instruire militara din istoria sa care vizeaza formarea si antrenarea a 15.000 de soldati ucraineni in diferite state membre. Ministrii apararii din Germania si Spania si-au anuntat marti proiectele de formare a mii de militari ucraineni in cadrul programului UE pentru sustinerea ripostei Kievului impotriva Rusiei.

