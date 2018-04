Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de protest ale susținatorilor opoziției, care cer demisia primului-ministru armean Serj Sargsian, continua si luni la Erevan, capitala Armeniei. Potrivit Radio Liberty, astazi, studenților din Erevan care au organizat un mars li s-au alaturat aproximativ doua zeci de tineri in uniforma militara,…

- Zeci de persoane au fost arestate duminica la Erevan, capitala Armeniei, in cea de-a zecea zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru, relateaza dpa. Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari…

- Zeci de mii de protestatari au cerut vineri - a opta zi de manifestatii la Erevan - alegeri generale anticipate si retragerea numirii ca premier a fostului presedinte al Armeniei, Serzh Sargsyan, relateaza Reuters. Citește și: Elena Udrea a ales bine unde sa se refugieze! Iata de ceParlamentul…

- Zeci de persoane au fost ranite in Erevan, capitala Armeniei, in timpul unor proteste fata de fostul presedinte al tarii. Acesta tocmai si-a incheiat al doilea - si ultimul - mandat si este propus acum pentru postul de premier.

- Zeci de persoane au fost ranite luni, la Erevan, capitala Armeniei, in timpul ciocnirilor intre fortele de politie si demonstranti care protesteaza impotriva ramanerii la putere a fostului presedinte Serj...

