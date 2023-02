Stiri pe aceeasi tema

- Obiecte personale care i-au apartinut lui Elvis Presley vor fi scoase la licitatie saptamana aceasta. Cele aproape 40 de loturi, care includ o jacheta conceputa de acelasi designer care a creat si celebra salopeta si pelerina alba, o valiza si o agenda telefonica cu scrisul lui Elvis, ar putea fi…

- De la 1 ianuarie 2023, proprietarii care inchiriaza locuințe trebuie sa completeze o noua declarație. ANAF obliga proprietarii care inchiriaza locuințe sa completeze un formular tipizat și sa anexeze o fotocopie a contractului. Noile documente trebuie declarate in 30 de zile. ANAF a publicat modelul…

- Destinatiile de vacanta romanesti si Romania, ca destinatie internationala, nu sunt promovate suficient in alte tari tari ale lumii, atrage atentia Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii (FPIOR), mai ales in conditiile in care birourile de turism ale Romaniei in strainatate au fost desfintate,…

- Informatiile privind contractele au fost publicate in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza ca atribuirea s a facut prin licitatie deschisa.Sapte companii au semnat contracte cu Baza Logistica Navala, pentru furnizarea produselor lactate, a branzeturilor, painii si oualor.…

- Cea mai rara moneda care a circulat in Romania se vinde la o licitatie care are loc chiar in acasta seara. Moneda este din argint, avea valoarea de 2 lei si a avut un tiraj extrem de mic, in 1901.

- Castigatorul contractului este SC Theotop SRL care va incasa 600.595 lei pentru aceste lucrari Asociati in firma sunt Teofan Manolache, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 25 , Valeriu Marian Manolache, cu o cota de participare de 75 . Primul dintre asociati are si calitatea de administrator…

- Scrisori inedite ale autoarei daneze Karen Blixen, al carei roman a stat la baza filmului hollywoodian "Out of Africa", vor fi scoase la licitatie in Danemarca, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) s-a introdus obligația prin care contractele de inchriere vor trebui inregistrate la ANAF de la 1 ianuarie 2023. Asta in maxim 30 de zile. Ordinul de punere in aplicare a fost publicat in Monitoril oficial.