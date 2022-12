Sute de sârbi kosovari au ridicat baricade pe un drum important din nordul Kosovo Sute de sarbi kosovari au ridicat sambata baricade pe un drum din nordul Kosovo, blocand traficul spre doua importante puncte de trecere a frontierei cu Serbia, a anuntat politia, informeaza AFP. Camioane, ambulante si utilaje agricole au fost aduse pentru a bloca circulatia, intr-un context de tensiuni marcate in ultimele zile de explozii, focuri de arme si un atac care a vizat o patrula a politiei. Un politist kosovar a fost ranit in acest atac. Potrivit media locale, protestatarii minoritatii sarbe din Kosovo sunt revoltati de arestarea unui fost politist etnic sarb, suspectat ca a fost implicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

