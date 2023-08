Stiri pe aceeasi tema

- Vineri si sambata, polițiștii din Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai orașului Curtici, cu sprijinul IPJ Arad, au desfașurat o razie in zona de competenta. Au fost legitimate 139 de persoane și verificate 108 autovehicule. Au fost aplicate 86 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 33.770 de lei,…

- Cod portocaliu in vestul țarii. Rafalele puternice de vant au rupt deja un copac in incinta ștrandului din Arad. A fost anunțat un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica in intervalul 05 august, ora 18.00 – 06 august, ora 10.00.

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Trei persoane sunt ranite dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit, miercuri, pe pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN69 Arad – Timișoara, la ieșirea din localitatea Vinga din județul Arad se circula ingreunat ca…

- Razie de proportii in acest weekend pe strada Tarafului, din Arad, și in zona urbana și rurala a orașelor Chișineu-Criș, Lipova, Pecica și Sebiș, din judetul Arad. Au fost verificate 270 de masini, 585 de persoane, dintre care 53 au fost invitate la sediile de politie. Cuantumul amenzilor a fost de…

- Un puternic seism s-a produs marți seara, in jurul orei 20.26, in vestul Romaniei, acesta resimțindu-se și in județele din norul țarii. Potrivit datelor transmise de catre Institutul de Fizica Pamantului, cutremurul a avut o magnitudine de 5 pe scara Richter, producandu-se in zona dintre Arad și Timișoara,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…