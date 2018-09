Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii se pare ca barbatul care se afla la volanul unui autoturism se deplasa din directia Lugoj spre Caransebes. In apropierea unui pod, din motive necunoscute, soferul autoturismului a pierdut controlul volanului fiind lovit in plin de cisterna, scrie lugojinfo.ro. In urma…

- Tot mai multe teorii par sa fixeze anul 2050 ca data de expirare a umanitații. Pana acum, incalzirea globale parea sa fie cauza pe care pariau oamenii de știința. Dar o echipa de cercetatori a imaginat un alt scenariu al Apocalipsei.

- Barbatul de 30 de ani a fost depistat de polițiștii din Jimbolia. Oamenii legii spun ca, in noaptea de 25 spre 26 iulie, individul a forțat ușa de acces intr-o societate comerciala de pe raza orașului. A furat din interior un laptop și 40 de lei, iar apoi s-a facut nevazut. A fost insa identificat…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.800 de evenimente, au fost constatate peste 800 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic politistii au retinut…

- In zilele de week-end, politistii rutieri din Timiș au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand peste 300 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 27 permise de conducere. In…

- Zodia BerbecEste nevoie sa-ți revizuiești unele concepții despre lume și viața, astfel ca vei fi ajutat mult in prima parte a saptamanii in acest sens. Este bine sa fii deschis și pentru a vedea alte fațete ale semenilor sau ale evenimentelor in care ești implicat. In perioada 26 – 27 Iunie,…

- Luni, 18 iunie a.c., polițiștii din Intorsura Buzaului au reușit sa o identifice pe minora de 17 ani, din Intorsura Buzaului, care disparuse de acasa inca de vineri. Familia acesteia a sesizat poliția in noaptea de vineri spre sambata, iar in scurt timp mai multe echipe formate din polițiști, jandarmi,…

- Luni, intre orele 8 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea... The post O comuna din Timiș ramane maine fara apa rece. Oamenii sunt sfatuiți sa-și faca de astazi provizii de apa appeared first on Renasterea banateana .