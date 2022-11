Sute de salariați Romcab SA nemulțumiți! ITM sesizat. Începe ”distracția”! Cei mai buni jurnaliști ai punctul.ro sunteți voi, fiecare dintre voi, care aveți o poveste, o nemulțumire sau o reușita de spus mai departe. Și ramaneți in continuare cei mai buni prieteni ai noștri! Mulțumim pentru incredere! In cursul saptamanii trecute am fost contactați prima data de un domn, apoi de un al doilea și pana la urma numarul de interviuri a crescut la trei pe același subiect... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare au protestat, dupa ce Inspectoratul Școlar Judetean Maramures a transmis directorilor și parinților ca elevii sa nu mai iasa in afara școlii in pauze. Reprezentanții ISJ susțin ca au fost sesizari privind fumatul și chiar consumul de droguri…

- Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș a informat joi, 3 noiembrie, in urma unei solicitari facuta de cotidianul Zi de Zi pe tema amplasarii bustului domnitorului Iancu de Hunedoara in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș, ca recent, in data de 29 septembrie 2022, Comisia Naționala…

- Campionatul din Koper – Slovenia a adunat la start sportivii din 52 țari , in perioada 01-09 octombrie 2022. Lorena Teodora Chirteș este CAMPIOANA MONDIALA la proba tull individual Taekwon-do World Cup 2022. Mulțumim in mod deosebit familiei și antrenorilor, tuturor profesorilor, colegilor și prietenilor…

- Problema gunoaielor continua, deși am pus botul și am crezut ca vine salvatorul și o rezolva. In urma cu puțin timp, SC Drusal SA, a trimis o notificare spre administrația maramureșeana prin care informeaza cu privire la sistarea activitații de colectare a deșeurilor. Așadar, de maine, 1 octombrie,…

- Problema gunoaielor continua, deși am pus botul și am crezut ca vine salvatorul și o rezolva. In urma cu puțin timp, SC Drusal SA, a trimis o notificare spre administrația maramureșeana prin care informeaza cu privire la sistarea activitații de colectare a deșeurilor. Așadar, de maine, 1 octombrie,…

- Au fost 191 de voturi „pentru" din partea puterii, si 83 „impotriva" exprimate de opozitie. Potrivit ministrului justitiei, Catalin Predoiu, noile reglementari privind CSM sunt in favoarea cetatenilor, iar documentele aprobate de Guvern pe tema justitiei au parcurs toate etapele legale si sunt in acord…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca datorita unor lucrari de mentenanța la rețeaua de electricitate marți, 6 septembrie 2022, in intervalul orar 17.00-19.00 serviciul de plata la casieria de pe strada Gheorghe Șincai nr.19 din Baia Mare va fi indisponibil. „Mulțumim pentru ințelegere și…

- Seriozitate, corectitudine, promptitudine si profesionalism: cuvinte ce descriu perfect modul de colaborare cu profesorul Grozav Gabriel. A ocupat funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș incepand cu data de 6 decembrie 2021. De la inceputul acestei luni i s-a…