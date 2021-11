Sute de români s-au adunat la „piramida energetică” a Sfinxului. Legenda din Bucegi (VIDEO) Sute de turiști au urcat duminica seara in munții Bucegi, pentru a sarbatori Ziua Sfinxului. Oamenii sunt convinși ca in seara de 28 noiembrie, in preajma celebrului monument al naturii, pot simți o energie speciala. Turiștii s-au adunat in jurul Sfinxului la ora apusului, in ciuda vremii reci și a vantului patrunzator. Au cantat, au dansat și au meditat in apropierea stancii cu chip de om pana la lasarea intunericului. Cațiva au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor, pentru a cobori de pe munte. ”Au avut loc cinci intervenții de salvare, cu un numar de șase persoane implicate”, a anunțat Salvamont… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Prahova a transmis un punct de vedere, luni, dupa ce președintele Consiliului Județean Dambovița. Corneliu Ștefan, a anunțat ca Tribunalul Valcea a decis in favoarea județului vecin in litigiul care ar decide pe teritoriul cui se afla renumitele monumente naturale Babele și Sfinx. Prefectura…

- Monumentele naturale Babele și Sfinx sunt și raman in domeniul public al orașului Bușteni, a anunțat, luni, Prefectura județului Prahova. Precizarea a fost facuta dupa apariția unor informații cu privire la soluția data de Tribunalului Valcea, avand ca obiect stabilirea unei linii de hotar. Litigiul…

- Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dambovița, a anunțat caștigarea pe fond a procesului cu județul Prahova in ceea ce privește linia de hotar dintre cele doua județe in zona Platoului Bucegi. In ce județ se afla Sfinxul și Babele, de fapt Disputa in instanța viza monumentele Babele și…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat duminica, faptul ca judetul Dambovita a obtinut in instanta Sfinxul si Babele din Bucegi, unele dintre cele mai cunoscute monumente naturale ale Romaniei, informeaza News.ro . Decizia nu este definitiva. „Ma bucur sa le transmit…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea pe fond a procesului cu judetul Prahova privind linia de hotar dintre doua judete in zona Platoului Bucegi, disputa din instanta vizand inclusiv monumentele naturale Babele si Sfinxul care, conform deciziei judecatorilor,…

- Sute de oameni au scandat in fata primariei din Constanța. Oamenii se plang ca, de cand a intrat in vigoare acest regulament, zonele in care locuiesc au ramas izolate."Ne-am trezit dintr-o data pe data de 15 noiembrie 2021 cu bariere la Lupoaica si la hotel Palas si cu politie. Suntem pur si simplu…

- Ziua Nationala a Vinului este marcata și in acest an in format restrins, și nu in Piața Marii Adunari Naționale așa cum se facea anii trecuți. Evenimentul a fost anulat din cauza restricțiilor impuse in contextul agravarii situației epidemiologice la nivel național. Oamenii au fost indemnați sa sarbatoreasca…

- O disputa, incheiata cu un pumn, a avut loc marți, pe strada Eroilor, din municipiul Cluj-Napoca, insa autoritațile nu au intervenit. Un jurnalist clujean a povestit cum a fost martorul unei dispute in centrul municipiului, care s-a incheiat prin simplul fapt ca el a intervenit, strigand la agresor.…