Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a raportat un focar Covid-19 la o fabrica de conserve din regiunea Dingolfing-Landau, Germania. Peste 260 de muncitori romani au fost testați pozitiv pentru COVID-19....

- Peste 260 de romani care lucreaza la o fabrica de conserve din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Alți 206 muncitori romani au fost plasați in carantina, aceștia fiind considerați contacți direcți ai persoanelor infectate, potrivit Mediafax.

- Aproximativ 150 de romani care lucreaza la o ferma din Germania, in regiunea Dingolfing-Landau, au fost testati pozitiv cu coronavirus, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat. Ferma a fost plasata in carantina. In total, peste 1.500 de muncitori romani la fermele și abatoarele din Germania s-au…

- Focar de coronavirus la o ferma din Germania, unde majoritatea angajatilor sunt romani. Ministerul de Externe (MAE) a transmis ca aproape 500 de angajati ai fermei, care se afla in regiunea germana Dingolfing-Landau, sunt in carantina. MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate luini,…

- Circa 1000 de romani, care lucreaza la cel mai mare abator din Germania, sunt infectați cu coronavirus, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE).La abator lucreaza 3.969 de romani, din care 996 sunt deja bolnavi.Tot districtul Gutersloh este in carantina pana la data de 30 iunie 2020, iar apoi va…

- Cei 41 de muncitori romani de la o fabrica de prelucrare a carnii din Bavaria, Germania, depistati cu noul COVID-19, au ieșit din carantina, anunța MAE. Unii au revenit in țara, dar majoritatea au reluat...

- Cele 16 landuri din Germania impreuna cu guvernul federal au elaborat noi reguli care anunta o relaxare lenta a restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, a anuntat miercuri cancelarul Angela Merkel, conform dpa. Masurile, care urmeaza dupa dispute interminabile intre diferite landuri,…

- Autoritațile locale germane au comunicat ca in cadrul cercetarilor suplimentare realizate de catre acestea, printre persoanele confirmate a fi infectate cu COVID-19 se numara și 47 de cetațeni romani. ”Pentru alți 57 de cetațeni romani a fost dispusa masura plasarii in carantina, ca urmare a contactelor…