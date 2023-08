Sute de români au luat cu asalt centrele de donare de sânge, după tragedia de la Crevedia Duminica, in urma exploziilor produse la o stație GPL din Crevedia, unde mai mulți oameni au suferit rani grave, un total de 25 de centre de transfuzie sanguina iși desfașoara activitatea conform unui program special. Pana in prezent, aproximativ 900 de persoane au oferit deja donații de sange in aceste centre, inainte de pranzul zilei de duminica. Ministerul Sanatații a comunicat ca, pana la ora 12:00, in jur de 900 de indivizi au contribuit cu donații de sange in centrele de transfuzie care au fost deschise in aceasta zi. Institutul Național de Transfuzie Sanguina a informat ca mai multe centre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

