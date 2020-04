Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani ar urma sa plece in Austria cu un tren special, pentru a avea grija de varstnici. Ministrul austriac pentru afaceri europene a declarat ca intre Romania si Austria exista chiar si un acord in acest sens si ca primul tren care ar urma sa transporte ingrijitori romani ar pleca din Timisoara,…

- Zeci de romani ar urma sa plece in Austria cu un prim tren special, pentru a avea grija de varstnici. Ministrul austriac pentru Afaceri Europene a declarat ca intre Romania si Austria exista chiar si un...

- Comisiile de specialitate reunite au dat aviz pozitiv ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri. AGERPRES/(AS - autor:…

- Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achiziționarii de termoscanere pentru aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de caștigare este cel mai scurt termen de livrare, apoi prețul,…

- Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achizitionarii de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de castigare este cel mai scurt termen de…

- Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achizitionarii de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de castigare este cel mai scurt termen…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și-ar dori ca toți operatorii feroviari sa beneficieze de material rulant produs in Romania și a spus ca transportul feroviar va beneficia de susținere politica și financiara tot mai consistenta in perioada urmatoare, anunța MEDIAFAX.Lucian Bode a declarat,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca autostrada Comarnic - Brasov va fi realizata de catre guvernul liberal, dar construirea acesteia va dura aproximativ sase ani, timp in care, sustine Bode, drumul pana la munte pe Valea Prahovei "va dura 17 ore". Ministrul afirma ca alternativa cea…