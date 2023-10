Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM - 189 prima cursa, respectiv 157 cu al doilea zbor -, masura luata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca in noaptea de sambata spre duminica doua curse Tarom au luat din Israel 346 cetațeni romani și straini, informeaza Mediafax.MAE anunța ca „in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza a MAE, in noaptea zilei de 7/8 octombrie 2023, 346 cetațeni romani…

- Patriarhia Romana isi exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescenta razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist de sambata soldat cu zeci de morti si sute de raniti. Potrivit unui comunicat de presa remis sambata Agerpres, Patriarhia coopereaza cu autoritatile de resort pentru ca cei…

- Sunt 790 de pelerini romani in acest moment in Israel, spune premierul Marcel Ciolacu. Alaturi de ministrul de Externe, acesta cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise…

- Un accident de pe ruta Odesa – Balți a fost implicat intr-un accident rutier langa localitatea Maiaki, Odesa. In urma impactului au fost ranite 11 persoane, printre acestea inca nu se numara cetațeni moldoveni, noteaza Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE). Potrivit MAEIE, accidentul…