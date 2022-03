Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 12 zile, in Romania au intrat in total 261.445 de refugiați ucraineni si au iesit 192.312, potrivit anunțului facut luni, 7 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, in Romania au ramas 69.133 de ucraineni. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera, in…

- „In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta)”, informeaza IGPF.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni…

- In data de 4 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii de frontiera in PTF Sighet pentru ingrijiri…

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Pana la doua milioane de persoane care traiesc in apropiere de linia frontului din estul Ucrainei risca sa fie stramutate in cazul intensificarii luptelor, a alertat joi Consiliul norvegian pentru refugiati, informeaza AFP, relateaza Agerpres. "Vietile si securitatea a milioane de persoane…