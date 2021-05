Stiri pe aceeasi tema

- Bratul armat al Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia Tel Aviv, marți seara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. De luni seara si inainte de atacul in directia Tel Aviv de marți seara, aproximativ 480 de rachete au fost lansate, in total, de diferite grupuri palestiniene din Fasia Gaza…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte aproximativ 80 au fost ranite, in Israel, in urma atacurilor cu rachete lansate din Fasia Gaza, iar in raidurile aeriene israeliene efectuate asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza au fost ucisi trei lideri ai grupurilor islamiste, potrivit mediafax.ro.…

- Atenție domnilor politicieni pana unde puteți intinde coarda. Columbienii sunt in strada de cateva zile ca sa conteste reforma fiscala a guvernului de dreapta. Manifestațiile au degenerat in confruntari violente cu poliția și pana acum sunt zeci de raniți și 17 morți.

- Iranul a indemnat sambata Natiunile Unite sa condamne ceea ce el a calificat drept "o crima de razboi" a Israelului la Ierusalim, scena unor confruntari violente intre palestinieni si fortele statului israelian Peste 200 de oameni au fost raniti in timpul confruntarilor dintre palestinieni si fortele…

- Oamenii au inceput sa demonstreze impotriva unui proiect de reforma fiscala, care intre timp a fost retras, insa manifestațiile s-au transformat intr-un protest general fața de inegalitatea sociala, saracie și brutalitatea poliției.