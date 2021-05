Stiri pe aceeasi tema

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza.

- Israelul a inchis luni zona de pescuit din dreptul Fasiei Gaza ca urmare a continuarii tirurilor de rachete lansate catre teritoriul israelian, transmite dpa potrivit Agerpres. Coordonatorul activitatilor guvernamentale ale Israelului in teritorii (COGAT) a anuntat luni dimineata ca masura va ramane…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in...