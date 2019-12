Stiri pe aceeasi tema

- China a catalogat luni drept o ”greseala” expulzarea unor diplomati chinezi de catre Washington care, potrivit unor dezvaluiri, au incercat sa patrunda in septembrie intr-o baza militara americana, primul incident intre cele doua puteri economice mondiale la doar cateva zile dupa anuntarea unui armistitiu…

- Sase protestatari au fost impuscati mortal, in ultimele 24 de ore, de autoritatile din Irak, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Mihai Fifor șterge pe jos cu Florin Cițu:’Ne arata cat de prost pregatit este’ Protestele violente continua in orasele…

- Un barbat a incercat sa patrunda in casa unei batrane de 82 de ani din Rochester, New York. Dar fapta lui nu s-a terminat bine pentru ca și-a ales locuința greșita, femeia este o culturista cu numeroase premii la activ., scrie CNN. Willie Murphy, o bunicuța de 82 de ani, a povestit ca se pregatea […]…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și cateva zeci au fost ranite joi dupa ce forțele de securitate irakiene au aruncat canistre cu gaze lacrimogene in protestatari in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, au anunțat sursele de securitate și cele medicale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Doua persoane au fost ucise si 38 ranite in cursul diminetii de joi dupa ce fortele de securitate au folosit cartuse cu gaze lacrimogene impotriva protestarilor in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, transmite Reuters, citand surse de securitate si medicale, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere…

- Reținut de polițiști Un tanar din județul Hunedoara a fost reținut de polițiștii din Cugir fiind banuit ca in ultimele doua saptamani ar fi incercat sa fure din 5 magazine și a furat din doua. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au continuat cercetarile in legatura…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…