Sute de preoţi şi credincioşi au participat la ­pelerinajul de Florii organizat la Ploieşti N. Dumitrescu Ca și in alte localitați din țara, și la Ploiești, sambata dupa-amiaza, s-a desfașurat pelerinajul de Florii, iar cum acesta a avut loc dupa o intrerupere de doi ani, din cauza pandemiei, și fara restricții, au fost prezenți sute de preoți și de credincioși. A fost o procesiune impresionanta, atat prin cuprinderea cu privirea a lungului șir de participanți, cat și a ceea ce au reușit sa transmita pelerinii, traversand orașul, trecatorilor ce se oprisera sa-i priveasca, majoritatea dintre ei facand fotografii ori filmand cu telefonul. Coloana a fost deschisa de un grup de tineri,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii se bucura ca pot participa din nou la un astfel de perlerinaj. Este primul pelerinaj organizat dupa ani grei de pandemie, in care au fost restrictii. Sunt mii de oameni aici, chiar si copii. Oamenii spun ca se roaga pentru sanatate, pentru incetarea razboiului din Ucraina, sa fie pace in lume,…

- parteneriatul a fost lansat in comuna Racova intre Protopopiatul Bacau și Filiala județeana Cultul Eroilor La Monumentul Eroilor din curtea Bisericii „Sf. Ioan Botezatorul” din comuna Racova a avut loc, la mijlocul acestei saptamani, o slujba de pomenire a Eroilor Neamului, pentru ca și comuna Racova…

- TVR Molodova prezinta, in al doilea reportaj din Campania „Adevarul despre Mitropolia Basarabiei – trei decenii de la reactivare”, drama Bisericii romanilor de peste Prut in timpul ocupației sovietice: sute de preoți au fost uciși sau deportați, carțile de cult in romana, arse, bisericile, transformate…

- Filipii de iarna face parte din seria sarbatorilor dedicate protecției impotriva lupilor, dar și impotriva bolilor. Aceasta sarbatoare se intindea intre 25-31 ianuarie in anumite zone din țara, iar in altele, intre 25 ianuarie-2 februarie. In aceasta perioada a Filipilor de iarna aproape fiecare zi…

- Joi, 27 ianuarie, s-a stins din viața Viorica Raileanu, profesor de matematica, fost director al Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești in perioada 1990-1998, informeaza Observatorul Prahovean. "Ne exprimam adancul regret pentru un om care a fost mentor pentru generații intregi de…

- Astazi, in jurul orei 08.30 Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre preotul Bisericii ortodoxe dintr-un sat aparținand municipiului Deva cu privire la faptul ca in perioada 26 – 27 ianuarie 2022, persoane inca neidentificate au patruns prin efracție (prin forțarea ușii de acces)…

- Pentru a fi viguroși, sanatoși, buni de munca prin gospodarie, barbații țineau in ianuarie doua zile speciale din Calendarul creștin: Sf. Eftimie cel Mare, pe 20 ianuarie și Sf. Grigorie Teologul, pe 25 ianuarie. Țaranii se rugau sfinților Eftimie cel Mare și Grigorie Teologul pentru sanatate și ocrotire,…

- Interviu cu preot Claudiu Bazavan, doctor in Teologie • ”Lumea a luat-o razna, nimic nu mai este stabil, totul pare cuprins de absurd; omul contemporan a devenit un ratacit in propria viața”; • „Cand toate ne merg bine, Il ținem pe Dumnezeu la distanța, dar cand dam de greu, devenim peste noapte credincioși,…