Sute de polonezi au mers la cinematograf pentru a asista la transferul de putere

- Parlamentul de la Varșovia l-a susținut pe Donald Tusk sa devina prim-ministru al Poloniei luni (11 decembrie), punand capat a opt ani de guvernare naționalista și aducand țara pe calea dezghețului relațiilor cu Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Tusk a obținut voturile a 248 de parlamentari, in timp…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni alegerea pro-europeanului Donald Tusk in functia de premier al Poloniei si a cerut Varsoviei sa pastreze „unitatea” cu Kievul in fata Rusiei, relateaza AFP. „Viitorul Ucrainei si al Poloniei se bazeaza pe unitate, asistenta reciproca si parteneriat…

- Prim-ministrul conservator polonez Mateusz Morawiecki, desemnat sa formeze un nou guvern in urma alegerilor din octombrie, a pierdut luni votul de investitura, ceea ce a deschis calea pentru ca o coalitie larga de partide pro-UE, condusa de liberalul Donald Tusk, fost presedinte al Consiliului European,…

- Politia poloneza a incercuit sambata Piata Pilsudski din centrul Varsoviei din cauza unei amenintari cu bomba, cu o zi inainte de desfasurarea unor alegeri legislative cu mare miza, transmite Reuters. Citește și: Muzeul Luvru din Paris a fost inchis din cauza unor amenințari cu bomba Potrivit presei…

- Un milion de oameni au participat astazi la un miting anti-guvernamental in capitala Poloniei. Este cea mai mare demonstratie din istoria Varsoviei. Toti protestatarii si-au lipit pe piept o inima in roșie pentru ca opozitia a numit miscarea „Marșul unui milion de inimi”. Mitingul are loc cu doua saptamani…

- Mii de oameni s-au adunat duminica la un miting la Varșovia, cu doua saptamani inaintea alegerilor despre care Platforma Civica (PO) spune ca ar putea decide viitorul Poloniei in Uniunea Europeana și al democrației, relateaza Reuters și The Guardian.Sondajele de opinie sugereaza ca formațiunea „Dreptate…

- Masura anunțata de catre partidul naționalist de guvernamant Lege și Justiție (PiS) vine cu cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare din 15 octombrie și in condițiile in care formațiunea a facut din migrație o tema principala in campanie, inclusiv cu un referendum pe aceasta tema, relateaza…