- Ieri, 16 aprilie 2020, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, pe raza municipiului Sebeș, intre orele 06.00 – 12,00. In cadrul acțiunii au fost verificate 139 de autovehicule și 398 de persoane. Au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale,…

- Pana astazi, 11 aprilie 2020, in județul Alba se afla in carantina 430 persoane, 207 persoane ieșite din carantina, 846 persoane izolate la domiciliu, 3468 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar personae decedate 4. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- Ca raspuns la ingrijorarile cetațenilor privind creșterea infracțiunilor in județul Bacau odata cu revenirea in țara a unui numar mare de cetațeni romani, prefectul Liviu Miroșeanu a condus o ședința operativa la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. „Au fost analizate mai multe aspecte…

- Pana astazi, 9 aprilie 2020, in județul Alba se afla in carantina 427 persoane in carantina, 180 persoane ieșite din carantina, 950 persoane izolate la domiciliu, 3240 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar persoane decedate – 4. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat,…

- Pana astazi, 8 aprilie 2020, in județul Alba se inregistreaza 81 de cazuri de coronavirus și 3 decese. De asemenea, 476 persoane se afla in carantina, 100 persoane ieșite din carantina, 982 persoane izolate la domiciliu, 3.107 persoane ieșite din izolare. Aproximativ 1250 de teste au fost efectuate…

- 237 persoane se afla in carantina și 4274 persoane sunt izolate la domiciliu la data de 31 martie. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Buzau au fost angrenati in activitati specifice 127 de jandarmi, 290 de polițiști, 139 de polițiști locali și 30 de lucratori din cadrul MApN. Jandarmi din cadrul…

- Amenzi totale de 40.000 de lei au fost date in Alba de echipaje mixte de politisti si politisti locali pentru nerespectarea dispozitiilor Ordonantei Militare nr. 3, care au aplicat un numar de 89 de sanctiuni contraventionale, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Institutia Prefectului.…

- Politia a folosit bastoanele de ratan pentru a ii "convinge" pe oameni sa elibereze strazile din New Delhi si statiile de tren, transmite Daily Mail. Pe internet au aparut imagini cu un grup de barbati prinsi ca incalcau regulile cu privire la adunarile publice, fiind obligati sa se ghemuiasca in cercuri…