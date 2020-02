Stiri pe aceeasi tema

- Un batalion intreg de polițiști și jandarmi au descins, in bloc de defilare, in cel mai mare targ din țara, Targul Vitan din sectorul 4 al Capitalei.Aproape o suta de mașini ale Poliției și Jandarmeriei au pornit, inca de la primele ore ale dimineții, de pe Calea Victoriei, din apropierea sediului Direcției…

- Peste 260 de reprezentanti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sprijiniti de jandarmi, desfasoara, duminica dimineata, o ampla actiune de verificare in Targul Vitan in randul comerciantilor de autoturisme.Potrivit DGPMB, se urmareste legalitatea functionariisocietatilor…

- Peste 260 de politisti si jandarmi fac, duminica, o razie in Targul Vitan, fiind verificate atat firmele care activeaza acolo, cat si masinile scoase la vanzare si provenienta componentelor auto comercializate.

- Peste 330 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu DIICOT, au actionat, in perioada 16-29 ianuarie 2020, pentru documentarea activitatii infractionale a 105 persoane, dintre care 36 au fost retinute sau arestate.In cadrul activitatilor operative pentru destructurarea…

- Polițiștii au facut, in noaptea de sambata spre duminica, o razie in Centrul Vechi al Capitalei, in urma careia au fost aplicate amenzi de 45.000 de lei, pentru disturbarea liniștii publice, pentru activitați comerciale ilicite și pentru nerespectarea legii privind circulatia pe drumurile publice,…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a publicat, pe Facebook, mai multe poze cu pacienți decedați care erau puși pe targa, pe holurile Spitalului Universitar din Capitala, in replica, reprezentanții unitații sanitare susținand ca a fost facuta o ancheta interna și persoanele

- Razie pe sosele din Viseu de Sus. VEZI ce verifica in primul rand la masina! Aproape 50 de soferi testati azi noapte de politistii din Viseu de Sus Legislatia rutiera trebuie respectata pentru a putea circula civilizat si pentru a nu va pune in pericol nici pe dumneavoastra nici pe ceilalti participanti…

- Peste 100 de amenzi in valoare de 56.000 de lei au fost aplicare, in timpul nopții de vineri spre sambata, in timpul unei razii a Brigazii Rutiere in Capitala. Polițiștii au intocmit și doua dosare penale unor șoferi care se aflau beți la volan, potrivit Mediafax.Potrivit Brigazii Rutiere,…