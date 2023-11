Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile locale generale din 5 noiembrie, au semnalat peste o mie de incalcari la secțiile de votare din țara. Observatorii au constatat cel puțin doua cazuri, la Chișinau și Balți, cind alegatorilor li s-ar fi oferit bani pentru a alege un candidat din partea unui partid politic. Potrivit observatorilor,…

- Cetatenii cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a alege, pentru un mandat de patru ani, primarii si consilierii locali. Alegerile au loc pe teritoriul intregii Republici Moldova, cu exceptia localitatilor din stanga Nistrului, care formeaza asa-zisa republica…

- In perioada 26-29 octombrie 2023, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat, in parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (Chișinau), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (Cahul), evenimentul „Patrulaterul Facultaților…

- Candidații la studii superioare de licența și de master vor avea posibilitatea sa depuna dosarul de concurs in format online. Procedura se va realiza in baza unui ghișeu unic – Sistemul informațional „e-Admitere”. Hotararea Guvernului privind aprobarea conceptului noului sistem a fost publicata astazi…

- Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, anunța reținerea a patru barbați pentru trafic de droguri din Odesa, Ucraina, in cantitate de 10 kg. Pe piața neagra,…

- Din anul 2024, candidații la studii superioare de licența și de master vor avea posibilitatea sa depuna dosarul de concurs in format online. Procedura se va realiza in baza unui ghișeu unic – Sistemul informațional „e-Admitere”. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de Guvern, transmite MOLDPRES.…

- Ofițerii Direcției Combaterea Criminalitații Organizate a INI sub conducerea procurorilor PCCOCS anunța audierea unui alt banuit in dosarul omorului cetațeanului moldovean, ingropat in nordul Franței, in Amiens , in luna septembrie 2021. Așa cum potrivit legii, Republica Moldova nu-și extradeaza propriii…

- Intr-un tempo dinamic se desfașoara construcția unei noi porțiuni a uneia dintre principalele autostrazi a municipiului Orhei – strada Ștefan cel Mare. Aceasta va deveni noua intrare principala din oraș, din partea șoselei de centura, care, spre bucuria șoferilor, va facilita accesul in localitate dinspre…