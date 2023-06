Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de panica ieri in Arad dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,3 pe Richter. Seismul a fost resimțit și in Cluj, iar la doar o jumatate de ora a fost urmat de o replica de 3,2, precizeaza Institutul Național de Fizica a Pamantului.„Zona este caracterizata de cutremure de suprafața.…

- A fost panica marți seara in vestul țarii. La trei saptamani de la valul de seisme care au scuturat județele Timiș și Arad, marți a avut loc un nou cutremur. Acesta a avut magnitudinea de 5,3 pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 6,4 kilometri.

- Au fost clipe de panica marți seara in Arad, dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a fost resimțit in mai multe zone. Specialistii anunta ca au existat trei replici, cea mai mare dintre acestea avand magnitudinea de moment 3,2. Primaria Arad a impus restrictii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…

- Peste 550 de persoane au fost evacuate in vestul Spaniei din cauza unui incendiu amplu de vegetatie, au anuntat vineri autoritatile spaniole, care au trimis la fata locului o unitate militara specializata in combaterea incendiilor de mari dimensiuni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Bombardamente ruse ‘masive’ s-au soldat miercuri cu cel putin 16 morti si 22 de raniti in regiunea Herson, sudul Ucrainei, informeaza AFP si dpa. ‘Atac masiv al ocupantilor impotriva civililor in regiunea Herson: bilantul a crescut la 16 persoane’ ucise, a anuntat Parchetul regional pe Telegram. Potrivit…

- O explozie la Marsilia (sudul Franței) a dus la prabușirea unei cladiri in centrul orașului, cel puțin cinci persoane fiind ranite. Explozia s-a produs in noaptea de sambata spre duminica pe strada Tivoli. Ca urmare a exploziei, un bloc de locuințe, cu patru etaje, s-a prabușit. Se presupune ca explozia…