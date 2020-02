Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane sunt izolate la domiciliu și una in carantina la spital DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane…

- A crescut numarul persoanelor din județul Timiș care sunt izolate la domiciliu dupa ce au venit din zone in care a fost confirmat coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Timiș a informat, astazi, ca in prezent sunt autoizolate la domiciliu un numar de 235 de persoane, 45 fiind intrate recent sub aceasta…

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in acre a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a prezentat, in aceasta seara, situația actualizata a persoanelor care sunt izolate la domiciliu din cauza coronavirus. DSP Brașov monitorizeaza, in aceasta perioada, 75 de persoane care au revenit, recent, din strainatate, din zonele afectate de virus. Mulți dintre…

- Au fost identificate în județ șase locații pentru carantina, cu 197 de locuri, care îndeplinesc cerințele igienico-sanitare, putând fi utilizate în cazul în care situația o va impune. Totalul persoanelor evaluate medical la sosirea pe aeroport este de 751…

- In noaptea de marți spre miercuri au fost testate 13 persoane care au intrat in contact cu italianul confirmat cu coronavirus, probele ajungand deja la Matei Balș, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul Cristinel...

- In Timiș sunt izolate la domiciliu, pentru 14 zile, 122 de persoane. Este vorba despre cei care au fost in aceste zile in Italia sau China și carora li s-a recomandat izolarea voluntara la domiciliu. Direcția de Sanatate Publica Timiș transmite ca 122 de persoane sunt izolate la domiciliu in Timiș,…

- "In momentul de fata la vivelul judetului Iasi exista o singura persoana cu suspiciuni de coronavirus. S-a intors recent cu avionul din Italia. Acesta a intrat in carantina la domiciliu, unde se afla in monitorizare pentru 14 zile", ne-a declarat Lucian Indrei, seful DSP Iasi.: Daca apar simptomele…