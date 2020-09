Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 august, in județul Mureș au fost confirmate 1.400 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 2 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe localitați a cazurilor…

- 2165 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. BULETIN DE PRESA 25 iulie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, din care 66 in Timiș, și 15 decese. Au murit 12 barbați și 3 femei din Argeș, Bacau, Brașov, Buzau, Calarași, Constanța, Gorj, Olt. Romania a ajuns la confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate…

- Potrivit medicilor, cei doi pacienti, un barbat și o femeie, prezentau simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, iar boala fusese confirmata prin test. "Au coborat din ambulanța in curtea spitalului și au spus ca nu vor sa ramana. (...) Nu ne-am ințeles cu ei, au devenit violenți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, 17 noi decese la pacienți confirmați cu COVID-19. Conform GCS, pana vineri 1.988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In ultimele...

- UPDATE, 15 iulie 2020, ora 14:52 – Numarul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta Galati a ajuns la 95, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Institutia Prefectului Judetul Galati. Potrivit sursei citate, la cele 95 de cadre medicale se adauga si 20 de…

- Sase persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte 13, declarate vindecate, au fost externate, a informat, marti, Prefectura Suceava. Totodata, sursa citata precizeaza ca, din totalul celor 529 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU)…

- Joi, 9 iulie, alte 15 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 in judetul Galati, ajungandu-se la 1.143 de persoane infectate. 98 de persoane au decedat, ultimele doua decese inregistrandu-se in ultimele 24 de ore.