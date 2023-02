Stiri pe aceeasi tema

- „Curbele de cutremur pot migra foarte ușor. Ele pot ajunge rapid in zona Hunedoarei unde in trecut, cam acum 100 de ani, au fost cutremure foarte puternice, cu biserici prabușite și alte pagube destul de importante. Apoi, nu este exclus sa migreze acest roi de cutremure spre dreapta, spre zona Vidraru…

- In urma cutremurelor care au avut loc in Romania in judetul Gorj, peste 500 de oameni trebuie sa fie evacuați. Blocuruile in care locuiesc au fost serios afectate de cutremure.„In momentul de fața, in județul Hunedoara, raportat la manifestarile seismice din ultima perioada, nu exista probleme majore…

- Mai mult de 500 de persoane, dintre care peste 100 de copii, traiesc o adevarata drama in Hunedoara, din cauza cutremurului. Ca sa evite un posibil dezastru, autoritațile au decis sa le evacueze, din cauza ca locuiau in cladiri cu risc ridicat de parbușire.

- Peste 550 de persoane, care locuiesc in 11 cladiri din orasul Aninoasa, trebuie evacuate din cauza starii avansate de degradare in care se afla imobilele, situatie accentuata in urma cutremurelor care au avut loc in Gorj si care au fost resimtite si in Valea Jiului, a informat miercuri Prefectura Hunedoara.

- Autoritațile din Hunedoara au decis evacuarea a 11 blocuri din orașul Aninoasa, dupa ce o expertiza a aratat ca se afla in stare avansata de degradare, accentuata in urma cutremurelor din județul Gorj. Sunt afectate peste 500 de persoane.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Hunedoara a dispus miercuri un plan de masuri dupa ce un expert a stabilit ca este necesara evacuarea a 182 de familii care traiesc in 11 cladiri din Aninoasa, a caror stare de degradare a fost accentuata de cutremure. „Comitetul Județean pentru Situații…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobata o hotarare de guvern pentru reabilitarea si eventual constructii noi pentru cladirile care au fost afectate de cutremure in judetul Gorj. Este vorba de suma de 51 de milioane de lei, alocata la 5 unitati administrative,…

- 810 replici au avut loc in Romania, incepand cu primul cutremur cu magnitudine peste 5 care a avut loc pe 13 februarie, a transmis Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului marti, 21 februarie. INFP a realizat o analiza a datelor din zona Gorj, dupa cutremurele cu magnitudinea…