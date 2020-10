Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza dpa…

- Germania a anuntat un record de cazuri zilnice de la inceputul pandemiei cu peste 11.000 de contaminari confirmate; si Ungaria a batut in aceasta luna record dupa record. Sunt conditiile in care o parte a Europei se baricadeaza impotriva coronavirusului. Irlanda este prima care a revenit de azi-noapte…

- In Spania, numarul deceselor a urcat joi cu 140, la un total de 33.553, in timp ce in Franta numarul decedatilor a crescut cu 88, la 33.125 de persoane, fata de 104 miercuri. Numarul total de cazuri de Covid-19 din Franta a ajuns la 809.684. Presedintele francez Emmanuel Macron a ordonat miercuri introducerea…

- Barurile din Paris se vor inchide inchipand de marți, 6 octombrie, a anunțat prefectul orașului, Didier Lallement. In cazul restaurantelor, acestea raman deschise, insa vor avea un protocol sanitar mai...

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, si-a numit fiica de 25 de ani in functia de consilier fara plata al sefului statului, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Criticii sai compara situația cu Statele Unite, unde președintele Donlad Trump și-a luat, de asemenea, fiica pe post de consilier.

- Probleme la Sporting Lisdabona. Cu doua zile inainte de startul campionatului de fotbal al Portugaliei, gruparea alb-verde se confrunta cu zece cazuri de COVID-19 in cadrul lotului.Conform publicației O Jogo, opt fotbaliști, antrenorul Ruben Amorim și un membru al staff-ului tehnic au fost diagnosticați…

- Un locotenent-colonel al armatei franceze, care lucreaza la NATO, la baza din Italia, a fost pus sub acuzare în urma cu zele zile pentru încalcarea securitații. Este suspectat ca a furnizat documente sau informații ultra-sensibile unui agent de servicii secrete ruse, conform informațiilor…