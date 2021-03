Sute de persoane au protestat impotriva restrictiilor anti-COVID in capitala Suediei Protest ilegal in capitala Suediei.Mai multe sute de persoane au protestat sambata la Stockholm impotriva restrictiilor introduse impotriva pandemiei de coronavirus in Suedia, incalcand o interdictie privind adunarile publice, relateaza DPA, citat de Agerpres.Demonstratia nu a fost autorizata. La scurt timp dupa ce protestatarii s au adunat intr una din principalele piete din capitala Suediei, fortele de ordine le au cerut sa se disperseze.Unii protestatari au avut pancarte cu texte care critica ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 38.692 doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech unui numar de 38.692 de persoane. 20.917 persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 17.775 persoane cu a doua doza. Numarul total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand…

- Sambata, 23 ianuarie, in județul Alba au fost imunizate anti-COVID in total 630 de persoane, astfel: 540 in centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 60 la Campeni); 90 de persoane imunizate de echipele mobile in centre rezidențiale…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand „inselaciunea” pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca ‘nu exista’, informeaza AFP. Scandand ‘Libertate!’ intr-o…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand "inselaciunea" pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca 'nu exista', informeaza AFP. Citește și: Medicul…

- Noua persoane au fost arestate sambata in Danemarca in cursul unor manifestatii contra restrictiilor anti-COVID-19 care au degenerat in violente, au anuntat politia si media locale, noteaza AFP. Cateva sute de persoane s-au adunat sambata la Copenhaga si intre 50 si 65 la Aalborg, in nord,…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația din ziua de 2 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: 1. Numar de persoane vaccinate…

- Deși pandemia de coronavirus a facut foarte multe victime in Suedia, țara nu și-a schimbat strategia de combatere a Covid-19, in ciuda recomandarilor de inasprire a restricțiilor.“Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: ‘S-a schimbat strategia?’ ‘Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va…

- Finlanda și Norvegia au oferit asistența medicala Suediei, deoarece al doilea va al pandemiei a devenit atat de sever, incat personalul clinic și capacitatea de terapie intensiva au fost depașite in unele zone, relateaza Financial Times. Suedia nu a cerut in mod oficial ajutor extern, dar autoritațile…