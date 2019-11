Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 143 de persoane au fost ucise de fortele de ordine in timpul miscarii de protest care a zguduit Iranul la inceputul lunii noiembrie, a informat luni Amnesty International, revizuind in crestere bilantul sau precedent, de 106 manifestanti ucisi, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Comunitatea…

- Manifestatiile, care au degenerat pe alocuri in violente, au inceput la 15 noiembrie dupa anuntarea unei reforme a modului de subventionare a benzinei de care trebuiau sa beneficieze familiile cele mai putin favorizate, dar cu o crestere foarte accentuata a pretului la pompa.Teheranul a…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au împins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, scrie…

- SUA au desfasurat o operatiune cibernetica secreta impotriva Iranului in urma atacurilor de la 14 septembrie asupra unor instalatii petroliere saudite, pentru care Washington si Riad au acuzat Teheranul, au indicat doi oficiali americani, transmite agerpres.ro.

- Fortele de ordine irakiene au tras marti cu gloante reale la Bagdad pentru a dispersa in jur de 3.000 de manifestanti anticoruptie, prima miscare sociala importanta cu care se confrunta guvernul in functie de aproape un an, informeaza France Presse si Reuters.Doi protestatari au fost ucisi…

- Egiptul este în a doua zi de proteste împotriva președintelui Abdul Fattah al-Sisi. Manifestațiile au culminat cu zeci de arestari, iar astfel de proteste sunt o raritate în timpul mandatului lui Abdul Fattah, potrivit BBC. ​Aproximativ 200 de protestatari au ieșit pe strazile…

- Nava Grace 1, redenumita apoi Adrian Darya 1, a fost arestata in iulie in largul Gibraltarului, dupa care, la mijlocul lunii august, i s-a permis sa plece din nou prin acest teritoriu britanic, ale carui autoritati au dat asigurari ca au primit promisiunea scrisa a Iranului de a nu trimite in Siria…

- Israelului ar trebui sa i se permita sa actioneze liber impotriva Iranului, a sustinut premierul Benjamin Netanyahu, joi, la Soci, unde s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea in domeniul securitatii in Siria, informeaza Reuters. Cei doi lideri…