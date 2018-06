Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la mitingul PSD de sambata seara, cele mai multe cazuri fiind de lesin.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, in seara de sambata, la mitingul PSD, 171 de persoane au avut nevoie de ingriji medicale,…

- Peste 130.000 de persoane au participat la mitingul PSD "impotriva abuzurilor" organizat in Piata Victoriei din Capitala. Pe scena amplasata in piata au tinut discursuri liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul general, Gabriela Firea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

- “Nu este un miting pentru sustinerea mea, este un miting impotriva abuzurilor. (...) Sustinerea premierului este in Parlament”, a spus Dancila, intrebata cum comenteaza faptul ca se organizeaza un miting pentru sustinerea ei.De asemenea, a spus ca va fi prezenta la manifestatie, dat fiind…

- Intalnire de urgenta intre seful PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu si primarul Capitalei Gabriela Firea.Cei patru s-au intalnit, astazi, de urgenta, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament, acolo unde discuta despre ultimele atacuri ale presedintelui…

