Sute de persoane arestate la protestele anti război din Rusia VIDEO Peste 200 de persoane au fost arestate, sambata, in Rusia in timpul protestelor fata de razboiul din Ucraina, au anuntat activisti pentru drepturile omului, citati de dpa. Organizatia OVD-Info a transmis ca sambata s-au facut arestari in 17 orase din Rusia. Cei mai multi demonstranti au fost retinuti in capitala Moscova si in Sankt-Petersburg. Activistii pentru drepturile omului au publicat fotografii cu proteste la care puteau fi vazuti demonstranti care tineau pancarte pe care erau scrise cuvintele „Nu razboiului”. La Moscova, intr-un parc situat in apropiere de Kremlin, au fost ridicati chiar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

