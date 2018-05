Sute de persoane arestate după violențele din Paris, care au avut loc de 1 Mai Au fost arestate aproximativ 200 de persoane dupa incidentul din Paris. Peste 1.200 de indivizi mascați au spart mai multe ferestre și au incendiat numeroase mașini in timpul protestelor de 1 Mai. Patru persoane, inclusiv un polițist, au fost ranițe ușor. Autoritațile au fost nevoite sa intervin cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apa in incercarea de a opri conflictul. Mai multe detalii despre acest subiect gasiți aici. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidente violente au izbucnit in Paris, marți dupa-amiaza, in timpul manifestațiilor de 1 Mai, organizate de sindicate, relateaza BFMTV. Demonstrațiile sindicatelor de 1 Mai s-au lasat cu incidente in Paris. Persoane mascate au incendiat mașini si au spart vitrinele magazinelor, iar ...

- Ciocniri au izbucnit, marti, in timpul unei defilari sindicale de 1 Mai la Paris - unde s-au inregistrat distrugeri - intre peste 1.000 de persoane care purtau cagule si fortele de ordine, violente condamnate de catre ministrul francez de Interne, relateaza News.ro.

- Autoritatile britanice au anuntat miercuri inchiderea unui site aflat la originea a peste patru milioane de atacuri informatice in lume, in cadrul unei operatiuni internationale care a condus la mai multe arestari, relateaza AFP.”Hackeri din intreaga lume au folosit site-ul webstresser.org,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:08 Atacatorul ar fi solicitat eliberarea lui Salah Abdeslam Presa franceza titreaza ca barbatul…

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Autoritațile belgiene au arestat, duminica, opt persoane care locuiau in cartierul Molenbeek. Arestarile au fost facute dupa o serie de perchezitii in cadrul unui „dosar terorist”, a anuntat luni o sursa apropiata anchetei pentru AFP citat de Agerpres . Anchetatorii suspecteaza ca cei opt pregateau…

- Anchetatorii suspecteaza un atentat in pregatire, potrivit aceleiasi surse. Cei opt suspecti "au fost adusi pentru audiere" in fata judecatorului ce ar urma sa se pronunte in timpul zilei de luni asupra inculparii si plasarii sau nu a acestora in detentie. In cadrul unui "dosar…

- Violentele in urma carora barbatul atacat si mutilat intr-un adevarat caz de canibalism ar fi pornit de la o cearta pentru o suma de bani pe care victima i-ar fi avut de dat agresorilor lui, scrie presa franceza. Un martor care a vazut cumplita scena de la fereastra, din apartamentul sau a…