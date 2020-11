Stiri pe aceeasi tema

- Alba se menține pe Locul IV, in topul național al incidenței, fiind depașit astazi, 6 noiembrie 2020, de județele Salaj cu 6.01, Cluj cu 5.92 și Timiș cu 5.76 infectari la 1000 de locuitori, fața de 5.02 cat inregistreaza județul nostru. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.517 de cazuri…

- Doua persoane au fost reținute, in urma a opt percheziții facute in județele Sibiu, Satu mare și Timiș la persoane acuzate de contrabanda cu țigari și alcool. Oamenii legii au confiscat sume importante de bani, mii de litri de alcool și mii de țigarete.Potrivit Poliției Sibiu, perchezițile…

- Din nou, numar foarte mare de persoane diagnosticate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Nu a fost un numar la fel de mare ca in ziua precedenta, cand s-a si stabilit un record negativ, dar s-a apropiat iar de 1.700. In schimb, au fost raportate mai putine decese decat de obicei: 27. Pana astazi, ...…

- Romania a batut recordul negativ la numar de cazuri de coronavirus diagnosticate intr-o singura zi: 1.713. Ultimul record era din 27 august, cand au fost 1.504 cazuri. Acest numar de cazuri a reiesit din 25.991 de teste efectuate. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Astazi, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Romana, deruleaza 6 acțiuni importante pentru combaterea criminalitații. In cadrul acestor acțiuni, polițiștii efectueaza 50 de percheziții domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost raportate 30 de noi cazuri de coronavirus. La nivel national au fost confirmate 1.014 de imbolnaviri, la un numar de 21.289 de teste efectuate. In aceeasi perioada s-au produs si 45 de decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 18…

- Din nou, numar foarte mare de persoane infectate, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis: 76. La nivel national au fost raportate 1.328 de imbolnaviri, la un numar de 23.986 de teste efectuate. In aceeasi perioada au survenit si 50 de decese ale unor persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi,…