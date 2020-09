Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase pe lacul Brates de la marginea orasului Galati din Romania. Sute de pelicani au poposit pe luciul apei pentru a se odihni si antrena inainte de marea migratie catre zonele calde din Africa si Asia de sud est.

- Astazi, intr un secol XXI in care informatia circula pe calea netului cu atata rapiditate, dintr o parte in alta a globului, in numai o fractiune de secunda, ne este greu sa ne imaginam cum s a ajuns aici... Care a fost drumul acestui fenomen, de a lungul secolelor Cat de dificila, de sinuoasa a fost…

- Pandemia a schimbat multe in vietile noastre. Pentru unii schimbarile au fost dramatice. Pentru toti ceilalti, frustrarea cea mai mare pare sa fi fost schimbarea planurilor de vacanta - pe langa limitarile libertatii de miscare impuse de restrictii, teama se imbolnavire a facut ca oamenii sa caute destinatii…

- George Burcea face parte dintre cei 16 concurenți care participa sezonul acesta la emisiunea Ferma, de la Pro Tv. Dupa ce in presa au aparut zvonuri ca Andreea Balan ar fi facut presiuni ca actorul sa fie eliminat din competiție, artista a facut o prima declarație in acest sens. Andreea Balan a transmis…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.295 de cazuri noi de COVID-19 din 22.767 de teste efectuate. De asemenea, 39 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. Sunt 409 pacienți internați la Terapie Intensiva. Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri…

- Gabriel Mirceoiu, fost fotbalist și fost director general al clubului FC Brasov, dignosticat de mai bine de doua saptamani cu COVID-19 și internat intr-un spital, trage un semnal de alarma in legatura cu ceea ce s-ar intampla cu pacienți asimptomatici, așa cum este și el. Barbatul internat spune ca…