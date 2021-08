Sute de pelerini la Mănăstirea Țeghea de Adormirea Maicii Domnului. VIDEO și Galerie Foto Sute de pelerini s-au indreptat duminica, 15 august, spre Manastirea Țeghea din județul Satu Mare, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Manastirea de maici Țeghea impresioneaza de la bun inceput pentru randuiala și atenta ingrijire a locului. Pelerinii care au asistat la slujba de astazi au avut posibilitatea de a se adaposti de razele fierbinți ale soarelui in livada din fața bisericii și a altarului de vara. A impresionat numarul mare de copii prezenți, de tineri, fapt ce ne da speranța ca lucrurile merg pe un fagaș bun aici. GALERIE FOTO Slujba a fost oficiata de parintele stareț Sebastian… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

