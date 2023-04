Stiri pe aceeasi tema

- Doua curse Wizz Air catre Milano și Alicante au fost amanate, sute de pasageri ramanand blocați pe aeroportul din Otopeni. Pe Otopeni a mai fost anunțata o intarziere de trei ore pentru o alta cursa catre Sevilla.

- Paștele este cea mai veche sarbatoare tradiționala creștina. Orașenii incep sa se pregateasca temeinic pentru aceasta zi sfinta din timp. Ei cumpara luminari, cozonaci, suporturi pentru luminari și decorațiuni, pentru a le putea aprinde in biserica și a decora cu ele masa festiva. Noi.md i-a intrebat…

- Mulți nervi și puține explicații pentru pasagerii curselor Wizz Air care ar fi trebuit sa decoleze sambata dimineața de pe aeroportul Otopeni catre Milano și Alicante. Intarzierile se masoara in ore deja.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensiva din cauza unor probleme cardiace, a declarat pentru AFP un membru al anturajului sau.In varsta de 86 de ani, Berlusconi, care a intrat si iesit din spital in ultimii ani, se afla la Spitalul San Raffaele din Milano.

- La 7 ani, Medeea zboara pentru prima data cu avionul. Pentru ca in țara operația de care are nevoie nu poate fi facuta, copila merge impreuna cu tatal ei la o clinica din Italia, unde doctorii „ii vor pune lipici pe inima”. In Romania, anual se nasc aproximativ 1.000 de copii cu malformații cardiace.…

- Sarbatorile zilei de 13 martieOrtodoxe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- Un barbat in varsta de 56 de ani și o femeie de 41 de ani impreuna cu fiul lor, toți din județul Sibiu, au ramas inzapeziți in zona Valea Cugirului. Cei trei au venit pentru a-și petrece sfarșitul de saptamana la Domeniului Schiabil Șureanu, unde in acest weekend este organizat un concurs de schi. In…

- Sarbatorile pascale i-ar putea gasi singuri și fara obligații pe cațiva dintre nativii horosocopului european. In timp ce unele zodii se concentreaza pe cariera, altele lupta pentru a-și salva relația de cuplu. Verifica și tu, mai jos, daca te numeri printre cei mai puțin norocoși. Zodiile care le spun…